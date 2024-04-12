Bayramda Gelibolu Yarımadası'na tatilci akını

ÇANAKKALE Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda 9 günlük Ramazan Bayramı’nı tatili süresince ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. 109 yıl önceki muharebelerin ardından doğal yapısı bozulmadan dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan Gelibolu Yarımadası’na gelenler birçok şehitlik, müze, kale ve anıtı gezme imkanı buluyor. Öte yandan Şehitler Abidesi’ni ziyaret etmek isteyenler araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.