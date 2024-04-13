Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Diğer sürücü ile iki araçtaki 5 yolcu ise hafif yaralandı.

Ağır yaralanan sürücü C.A, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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