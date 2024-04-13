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        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:39 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:39
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        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        M.B.K. idaresindeki 17 AFJ 270 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun Gökçebayır köyü kavşağında C.A. idaresindeki 33 TK 625 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü C.A, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer sürücü ile iki araçtaki 5 yolcu ise hafif yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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