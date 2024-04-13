Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
M.B.K. idaresindeki 17 AFJ 270 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun Gökçebayır köyü kavşağında C.A. idaresindeki 33 TK 625 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü C.A, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer sürücü ile iki araçtaki 5 yolcu ise hafif yaralandı.
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