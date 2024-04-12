Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, kültürel, tarihi ve doğal dokusu ile Ramazan Bayramı'nda da çekim alanı oldu.

Bayram tatili nedeniyle Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Gelibolu Yarımadası'na gelen turistler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerini ziyaret etti. Şehitliklerde dua eden ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.