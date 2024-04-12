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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

        Türkiye'nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:05
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu
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        Türkiye'nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, kültürel, tarihi ve doğal dokusu ile Ramazan Bayramı'nda da çekim alanı oldu.

        Bayram tatili nedeniyle Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Gelibolu Yarımadası'na gelen turistler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerini ziyaret etti. Şehitliklerde dua eden ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Alçıtepe köyündeki Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi, 1915 Siper Canlandırma Alanı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken müzeler arasında yer aldı. Ziyaretçiler, Bigalı, Seddülbahir ve Kilitbahir kalelerine de uğradı.

        Abide, anıt ve şehitlikleri birbirine bağlayan yollarda zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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