Çanakkale'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki kişi öldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki kişi yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki kişi yaşamını yitirdi.
Berkay Beceren (19) idaresindeki 17 ACP 974 plakalı motosiklet, Bayramiç-Çan kara yolunda bariyerlere çarparak Karamenderes Çayı yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Beceren ile Deniz Özcan'ın (17) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Beceren ve Özcan'ın cenazesi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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