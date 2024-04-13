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        Çanakkale'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki kişi öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:17 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:17
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        Çanakkale'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki kişi öldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki kişi yaşamını yitirdi.

        Berkay Beceren (19) idaresindeki 17 ACP 974 plakalı motosiklet, Bayramiç-Çan kara yolunda bariyerlere çarparak Karamenderes Çayı yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Beceren ile Deniz Özcan'ın (17) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Beceren ve Özcan'ın cenazesi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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