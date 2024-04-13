Bayramiç'te eve dönüş yolunda kalp krizi geçiren kişi öldü

Burada ilk müdahalesi yapılan Sami Özer ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir süre sonra eve dönmek üzere yola çıkan Özer fenalaştı.

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