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        Bayramiç'te eve dönüş yolunda kalp krizi geçiren kişi öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlasından evine dönerken yolda kalp krizi geçiren adam öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 13.04.2024 - 23:12
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        Bayramiç'te eve dönüş yolunda kalp krizi geçiren kişi öldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlasından evine dönerken yolda kalp krizi geçiren adam öldü.

        İlçeye bağlı Kaykılar köyünde yaşayan Sami Özer (76) eşiyle birlikte köy yakınlarında bulunan tarlasına gidip çalıştı.

        Bir süre sonra eve dönmek üzere yola çıkan Özer fenalaştı.

        Eşinin 112 Acil ekiplerinden yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Burada ilk müdahalesi yapılan Sami Özer ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Özer'in cenazesi daha sonra aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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