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        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        ÇANAKKALE'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada Cemal Ahraz (43) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 13.04.2024 - 23:45
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        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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        ÇANAKKALE’de, iki otomobilin çarpıştığı kazada Cemal Ahraz (43) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu Gökçebayır Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. M.B.K. yönetimindeki 17 AFJ 270 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Cemal Ahraz yönetimindeki 33 TK 625 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından; ağır yaralanan Cemal Ahraz, M.B.K. ve otomobillerde bulunan 5 kişi ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Cemal Ahraz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti., diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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