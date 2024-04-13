Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

ÇANAKKALE’de, iki otomobilin çarpıştığı kazada Cemal Ahraz (43) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu Gökçebayır Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. M.B.K. yönetimindeki 17 AFJ 270 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Cemal Ahraz yönetimindeki 33 TK 625 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından; ağır yaralanan Cemal Ahraz, M.B.K. ve otomobillerde bulunan 5 kişi ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Cemal Ahraz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti., diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.