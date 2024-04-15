Çan'da turna balığı tutma yarışması düzenlendi

Etkinliğe Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe, Çan Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Şenol Tabak, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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