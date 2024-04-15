Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu

10 Yunan adasında geçerli kapıda vize uygulamasının Nisan ayı başında uygulanmaya başlanması, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğu hareketlendirdi.

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Yunan adaları Türk vatandaşlarına verilen "yedi günlük kapıda vize" uygulaması sayesinde Nisan ayının ilk 10 gününde geçen seneye kıyasla üç katı ziyaretçi ağırladı.

Görsel: AA 31 Mart itibariyle pilot uygulamaya dahil beş adada ziyaretçi sayıları geçen seneye kıyasla şöyle; Midilli: 390'dan 3 bin 800'e yükseldi Sakız Adası: 2 bin 716'dan 4 bin 993'e yükseldi Samos: 299'dan 2 bin 851'e yükseldi Rodos: 2 bin 320'den 5 bin 726'ya yükseldi REKLAM Kos: 2 bin 400'den 3 bin 300'e yükseldi 2023'te Nisan ayının ilk 10 gününde 5 bin 969 kişini ziyaret ettiği beş adayı bu sene 20 bin 690 kişi ziyaret etti; kapıda vize uygulamasının başlamasıyla diğer adalar için de benzer bir yoğunluğun yaşanması bekleniyor.