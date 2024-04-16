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        Çanakkale'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:03
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        Çanakkale'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde 230 personel ve 80 ekiple "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

        Uygulamada, 159 okul çevresi, 49 park, bahçe ve mesire alanı, 10 metruk bina ve çevresi, 31 büfe, bakkal gibi iş yeri, 18 kahvehane, kıraathane, 3 oyun salonu, 17 internet salonu, 5 şans oyunları bayisi, 13 içkili umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi.

        Denetimlerde 905 kişinin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Bilişim Sistemi ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 2 kişi yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari işlem uygulandı.

        Ayrıca, 98'i servis aracı olmak üzere 265 araç kontrol edildi. Kusurlu görülen 4 servis aracı ve 15 özel aracın sürücülerine idari para cezası kesildi, bir özel araç trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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