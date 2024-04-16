Çanakkale'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde 230 personel ve 80 ekiple "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 159 okul çevresi, 49 park, bahçe ve mesire alanı, 10 metruk bina ve çevresi, 31 büfe, bakkal gibi iş yeri, 18 kahvehane, kıraathane, 3 oyun salonu, 17 internet salonu, 5 şans oyunları bayisi, 13 içkili umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi.