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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi gezdi

        Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki müze, şehitlik ve anıtlar, Ramazan Bayramı tatilinde 9 gün boyunca 2 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi.ç

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:50
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi gezdi
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        Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki müze, şehitlik ve anıtlar, Ramazan Bayramı tatilinde 9 gün boyunca 2 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi.ç

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Alan Başkanlığı olarak hayal ettikleri, hedefledikleri ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdıkları bir tatil dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

        Kaşdemir, Çanakkale'nin milletin ortak değeri ve kalbi olduğunu belirterek, artan ziyaretçi yoğunluğuyla Tarihi Alan'ın dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olma yönünde ilerlediğini anlattı.

        Çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini dile getiren Kaşdemir, müze, şehitlik ve anıtların yer aldığı tarihi yarımadada 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladıkları 9 günlük süreçte aşırı yoğunluk yaşadıklarını vurguladı.

        Yoğunluğun sevindirici olduğunu ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

        "Bu yoğunlukla hem ticaret hem esnaf hem de otelcilik faaliyetleri çok iyi bir noktaya taşınmış oldu. Çanakkale için yeni bir dönem başlıyor. Çanakkale bir cazibe merkezi, hem Türkiye'de hem dünyada havası teneffüs edilmek istenen bir yer olacaktır. O yüzden biz bir sonraki adımımızı buna göre atacağız. 2024 yılında Tarihi Alan'a 5 milyon ziyaretçi beklediğimizi ifade etmiştim ama bugün itibarıyla revize etmek durumundayız. Çünkü sadece Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon insanı ağırlamışsak zannediyorum ki 2024 yılı ziyaretçi rakamlarımızı 5 milyondan 6-7 milyona çıkarmak durumundayız. Çanakkale'nin böyle bir potansiyeli var."

        Ziyaretçilerin ilgisini çekecek çalışmalara devam edeceklerini aktaran Kaşdemir, "Çanakkale'ye aşık bir Türk milleti var. Çanakkale'yi bu kadar seven milletimizin Çanakkale'de daha fazla vakit geçirmesini diliyoruz, ailelerimizin daha fazla konaklamasını istiyoruz." dedi.

        Kaşdemir, vizyon sahibi bir kurum olma niteliğiyle kentteki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya açık olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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