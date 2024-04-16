Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda İzmir Asliye Ceza Mahkemesinin "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.E. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.