Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda İzmir Asliye Ceza Mahkemesinin "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından polis ekiplerince Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
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