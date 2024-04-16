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        Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi'nin temeli atıldı

        Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi'nin temel atma töreni, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:53
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        Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi'nin temeli atıldı
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        Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi'nin temel atma töreni, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

        Tesisin temel atma töreninde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, üretici firma Microflor Biyoteknoloji ve Tarım Sanayi AŞ'nin üst yöneticileri Anja Hark-Borrmann ve Febe Flore ile Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy katılımcılara hitap etti.

        Konuşmaların ardından tesisin temelinin atılmasıyla sona eren programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Koordinatörü Recai Başaran, Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Kaya Üzen, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Müdürü Halit Duran, Microflor Biyoteknoloji ve Tarım Sanayi AŞ Türkiye Müdürü İbrahim Aydın ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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