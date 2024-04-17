Çanakkale'de kanal kazısında toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.
Olayı gören kepçe operatörünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla kurtulan 1 kişi, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla toprak altındaki 2 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışma sürüyor.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.