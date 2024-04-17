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        Lapseki Muhtarlar Derneğinde başkanlığa Mehmet Özgün seçildi

        Lapseki Muhtarlar Derneğinde başkanlığa Kangırlı Köyü Muhtarı Mehmet Özgün getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:04
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        Lapseki Muhtarlar Derneğinde başkanlığa Mehmet Özgün seçildi
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        Lapseki Muhtarlar Derneğinde başkanlığa Kangırlı Köyü Muhtarı Mehmet Özgün getirildi.

        Dernek binasında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Seçime tek listeyle katılan Özgün, üyelerin tamamının oylarını alarak başkanlığa seçildi.

        Özgün, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Bu dernek hepimizin. Bugüne kadar derneğimizde görev yapan başkan ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum, yaptıkları hizmetlerden dolayı. Bundan sonra yapacağımız etkinlik ve projelerimiz için hep birlikte karar vererek yapacağız. Bana ve yönetim kurulu üyelerimize verdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyorum, derneğimiz için hayırlı olsun." dedi.

        Eski başkan Mehti Arıcı ise döneminde görev yapan dernek üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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