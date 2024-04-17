Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:45 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde iki lastik bot bulunduğunu tespit etti.

        "KB-111" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

        "TCSG-8" botu ekiplerince aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda da aynı ülke vatandaşı 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Ayrıca düzensiz göçmenlerle ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Lapseki Muhtarlar Derneğinde başkanlığa Mehmet Özgün seçildi
        Lapseki Muhtarlar Derneğinde başkanlığa Mehmet Özgün seçildi
        Yatırım platformu Değerse'den Çanakkale üzüm yetiştiriciliğini teşvik edece...
        Yatırım platformu Değerse'den Çanakkale üzüm yetiştiriciliğini teşvik edece...
        Kayıp Çimpe Kalesi'nin yeri tespit edildi
        Kayıp Çimpe Kalesi'nin yeri tespit edildi
        Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi'nin temeli atıldı
        Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi'nin temeli atıldı
        Gelibolu İtfaiye Müdürlüğü orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu
        Gelibolu İtfaiye Müdürlüğü orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu
        Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı