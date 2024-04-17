Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde iki lastik bot bulunduğunu tespit etti.
"KB-111" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
"TCSG-8" botu ekiplerince aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda da aynı ülke vatandaşı 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ayrıca düzensiz göçmenlerle ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi ise gözaltına alındı.
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