Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca düzensiz göçmenlerle ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi ise gözaltına alındı.

"TCSG-8" botu ekiplerince aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda da aynı ülke vatandaşı 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde iki lastik bot bulunduğunu tespit etti.

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