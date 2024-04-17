GÜNCELLEME - Çanakkale'de kanal kazısında toprak altında kalan işçilerden biri kurtarıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla yürütülen çalışmada, Tahir Ödemiş göçükten kurtarıldı. Ödemiş, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kaldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla kurtulması, birinin çıkarılarak hastaneye kaldırılmasının ardından ekipler kayıp işçiye ulaşmaya çalışıyor.

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