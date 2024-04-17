Çanakkale'de çeşme için su yolu kazısı sırasında toprak kaydı

Olay saat 16.30 sıralarında Kangırlı köyünde meydana geldi. Bölgede hayır çeşmesi için kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Kazı çalışması sırasında bazı kişilerin toprak yığınları altında kaldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve AKUT ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde, hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında bazı kişilerin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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