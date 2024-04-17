Çanakkale'de çeşme için suyolu kazısında toprak kaydı; 1 kişi kurtarıldı, 2 ölü (3)
TOPRAKALTINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI, HASTANEYE KALDIRILAN 1 KİŞİ DE ÖLDÜÇanakkale'nin Lapseki ilçesinde, hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında devam eden çalışmalarda Sefer Arslan'ın cansız bedenine ulaşılırken, göçük altından 3.
TOPRAKALTINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI, HASTANEYE KALDIRILAN 1 KİŞİ DE ÖLDÜ
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında devam eden çalışmalarda Sefer Arslan'ın cansız bedenine ulaşılırken, göçük altından 3.5 saat sonra çıkarılan Tahir Ödemiş de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toprak altından çıkarılıp hastaneye kaldırılan Refik Bilgiç'in tedavisi ise devam ediyor.
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