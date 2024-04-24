Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de eski karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde eski karısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:08 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de eski karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde eski karısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanan sanık Halil Karabıyık, müşteki Elif Gedik ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

        Sanık avukatı Mehmet Altın, bıçakla yaralanmaya ilişkin adli tıp raporunun yeniden alınması talebini yineledi.

        Öte yandan Altın, Burhaniye Açık Cezaevinde yatan N.E'nin kendisine ulaştığını ve olayın gerçekleştiği gün Elif Gedik ile beraber olduğunu belirterek, mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık H.K'nin "eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatı Altın, H.K'nin öldürme kasti olmadığını savunarak, tahliyesini ve mütalaaya beyanda bulunmak üzere ek süre talep etti. Sanık H.K. de mütalaayı kabul etmediğini dile getirdi.

        Müşteki avukatı Enzer Özer ise savcılığın mütalaasına katıldıklarını söyleyerek, "eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun en üstünden ceza almasını talep etti.

        Duruşmada, avukat Altın'ın taleplerinin reddine, sanık H.K'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, savunmaya ek süre vererek, duruşmayı 14 Mayıs'a erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Yunanistan iki gündür turuncu
        Yunanistan iki gündür turuncu
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu

        Benzer Haberler

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı (2)
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı (2)
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Toplul...
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Toplul...
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı
        Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı töreni düzenle...
        Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı töreni düzenle...
        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı töreni
        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı töreni
        Mehmetçiğin destan yazdığı topraklar "Mustafa Kemal Yolu" projesiyle gezile...
        Mehmetçiğin destan yazdığı topraklar "Mustafa Kemal Yolu" projesiyle gezile...