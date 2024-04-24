Çanakkale'de eski karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde eski karısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanan sanık Halil Karabıyık, müşteki Elif Gedik ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sanık avukatı Mehmet Altın, bıçakla yaralanmaya ilişkin adli tıp raporunun yeniden alınması talebini yineledi.

Öte yandan Altın, Burhaniye Açık Cezaevinde yatan N.E'nin kendisine ulaştığını ve olayın gerçekleştiği gün Elif Gedik ile beraber olduğunu belirterek, mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık H.K'nin "eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Altın, H.K'nin öldürme kasti olmadığını savunarak, tahliyesini ve mütalaaya beyanda bulunmak üzere ek süre talep etti. Sanık H.K. de mütalaayı kabul etmediğini dile getirdi. Müşteki avukatı Enzer Özer ise savcılığın mütalaasına katıldıklarını söyleyerek, "eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun en üstünden ceza almasını talep etti.