Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, törende, Fransız askerlerinin "huzur içinde uyudukları" ve onların hatıralarını korumak isteyenlerin ziyaret edebildikleri bu mezarlığın muhafaza edilmesi adına Türkiye'nin yürüttüğü kusursuz işbirliği için teşekkür etti.

Dumont, "Bugün düşüncelerimiz yalnızca Fransa ve İtilaf Devletleri askerleriyle değil, aynı zamanda az önce Çanakkale Şehitler Abidesi'nde andığımız Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu askerleriyledir." dedi.