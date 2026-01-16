Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan ve sürüklenen teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Boğazda seyir halindeki teknenin makineleri, Eceabat önlerinde arızalandı. Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye "KB-10" sahil güvenlik botu sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için kurtarma faaliyeti kapsamında yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

