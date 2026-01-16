Habertürk
Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan ve sürüklenen teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:23 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:27
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan ve sürüklenen teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Boğazda seyir halindeki teknenin makineleri, Eceabat önlerinde arızalandı.

        Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye "KB-10" sahil güvenlik botu sevk edildi.

        İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için kurtarma faaliyeti kapsamında yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

