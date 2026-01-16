Habertürk
Habertürk
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletilecek

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletilecek

        Çanakkale Boğazı'nda jeneratör arızası yapan tanker güvenli bölgeye demirletilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:37
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletilecek
        Çanakkale Boğazı'nda jeneratör arızası yapan tanker güvenli bölgeye demirletilecek.

        Mısır'dan Rusya'ya giden 274 metre boyundaki Mozambik bayraklı "Boston Beacon" isimli tankerin jeneratörleri, Akbaş önlerinde arızalandı.

        Tanker kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.

        Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

        Tankerin yapılan kontroller sonrasında kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülmesi kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

