Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 237 bin oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 237 bin 795 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de Eylül ayında 105 bin 732 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 22,6'sını motosiklet, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,5'ini kamyon yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820 oldu. Bu taşıtların; yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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