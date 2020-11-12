Çanakkale’de kamuya açık yerlerde sigara içme yasağı başladı 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Çanakkale’de kalabalık olan sokak ve caddelerde sigara içme yasağı ile 65 yaş üstü vatandaşlara da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.



Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararıyla, korona virüsün (Covid19) solunum yoluyla yayılmasının engellenmesi ve maske kullanımın arttırılması için Çanakkale’de kamuya açık ve kalabalık yerlerde sigara içme yasağı getirildi. Öte yandan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların da 10.0016.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına bunun dışındaki saatlerde dışarı çıkmamaları kararı alındı.



Konuya ilişkin Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu; Kordon, Yeni Kordon, İskele Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Demircioğlu Caddesi, Yalı Caddesi, Fetvane Sokak, İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi, Troya Caddesi, Halk Bahçesi, Eski Balıkhane Sokak, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Güzelyalı köyü sahil bandı, Dardanos sahil bandı, köy meydanları, pazar yerleri, meydanlar, park ve bahçeler, toplu taşıma otobüs durakları, okul giriş ve çıkışlarında sigara içme yasağının getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.0016.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına bunun dışındaki saatlerde dışarı çıkmamaları kararı alındı.

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