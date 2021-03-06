Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında 250 bin şehit için hatim kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında 250 bin şehit için hatim kampanyası

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV),Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla başlattıkları "250.000 Şehide 250.000 Hatim" kampanyasıyla şehitleri hatim ve dualarla yad edecek.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında 250 bin şehit için hatim kampanyası
AA

AGD ve MGV'den yapılan ortak açıklamada, Çanakkale Zaferi'nden alınması gereken en önemli dersin birlik ve beraberlik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 106 yıl önce Çanakkale'de ortaya konan kardeşlik ikliminin bütün coğrafyaya yayılacak şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiği, çünkü bir ve beraber olunursa aşılamayacak hiçbir engel, bozulamayacak hiçbir oyun olmadığı dile getirildi.

İslam coğrafyasının etnik, bölgesel ve mezhepsel farklılıklar tahrik edilerek parçalanmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu oyunu bozmanın yolu daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Daha fazla adalet, özgürlüktür. Bugün Çanakkale'yi anlamak için metrekareye düşen 6 bin merminin kokusunu almamız gerekir. Ecdad-ı şehidimiz burada, Hakk'ın batıla galip gelmesi için şehit düştüler. Bu İslam topraklarını emperyalistlere çiğnetmemek için Hakk'a yürüdüler. Müslümanların birliği ve dirliği için Hakk'a yürüdüler. İslam'ın baş şehri İstanbul düşmesin diyerek Hakk'a yürüdüler. Mekke için, Medine için, Kudüs için, Şam için, Bağdat için, Diyarbakır için Hakk'a yürüdüler. Bunun manasını anlamamız gerekir."

Çanakkale'nin bir ümmetin müdafaası olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale, yeryüzünü fesada vermekten çekinmeyen bir gareze karşı Hayber'dir. Çanakkale, modern çağın kan ve gözyaşı ile beslenen Ebu Leheb sürülerine karşı Bedir'dir. Çanakkale, kadim bir sözün şehitlerle bereketlendirildiği Uhud'dur. Çanakkale; Bağdat'ın, Şam'ın, Diyarbakır'ın, Van'ın, İstanbul'un, Kudüs'ün, Mekke'nin Medine'nin müdafaasıdır. Çanakkale; Türk, Kürt, Arap, Fars, Malay, Habeş, Arnavut, Boşnak, Çeçen, Afgan topyekün bir ümmetin müdafaasıdır. Çanakkale'de toprağa düşen 250 bin delikanlının şehadeti, 630'da Hazreti Muhammed (s.a.v.) önderliğinde fethedilen Mekke'nin, 636'da Hazreti Ömer hilafetinde fethedilen Kudüs'ün, 639'da İyaz Bin Ganem kumandasında fethedilen Diyarbakır'ın, 1453'te Fatih Sultan Mehmet komutasında fethedilen İstanbul'un kardeşliğinin teminatıdır. Çanakkale öncelikle bunu bilmektir, bunu anlamaktır, buna inanmaktır ve bunun için çalışmaktır."

Açıklamada, bu vesileyle çevrim içi ortamda başlatılan "250.000 Şehide 250.000 Hatim" kampanyasının "agdhatim.com" üzerinden devam edeceği aktarılarak, hatimlerin duasının ise 31 Mart Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME