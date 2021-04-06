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Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli? Biyografisi... Canan Ergüder'in hastalığı nedir? Son durumu

Ünlü oyuncu Canan Ergüder'den üzücü haber. Oynadığı birçok dizi ve filmle Türk halkının kalbinde taht kuran oyunculardan biri olan Canan Ergüder, bugün yaptığı açıklamayla rahatsızlığının ayrıntılarını açıkladı. Peki Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli ve hastalığı nedir?

Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli? Biyografisi... Canan Ergüder'in hastalığı nedir? Son durumu

Canan Ergüder kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir çocuk annesi Canan Ergüder'in meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Yakın zamanda kemoterapi görecek 43 yaşındaki oyuncunun moralinin ise iyi olduğu konuşuluyor. Ergüder’in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

CANAN ERGÜDER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Canan Ergüder (d. 15 Temmuz 1977, İstanbul),Türk oyuncu.

Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış fakat yeni bir projede (Atlılar) yer almak için diziden ayrılmıştır. Ancak proje iptal olmuştur. 2015 yılına kadar Türk Gönül TV'nin Hafta Sonu Haberleri sunucusu Doğa Rutkay'ın tayini çıkınca Canan Ergüder sunmaya başlamıştır.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.

25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandırmaya başladı.

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