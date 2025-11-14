Caner’in cesedi burada bulundu!

Geçtiğimiz gün canlı yayında haftalardır devam eden kayıp Caner Keskin konusunda, Caner’in cansız bedeninin İzmir Güzelyalı’da bulunduğu haberi verilmiş ve Türkiye bu canlı yayını izlemişti. Bugün de Vazgeçme ekibi olay yerindeydi.

CİHAN ABİSİNİN ÖLDÜĞÜ YERDE DELİL ARADI

Cihan Keskin, abisi Caner’in cesedinin bulunduğu yere geldi sabah saatlerinde. Vazgeçme ekibi o anları anbean kaydetti. Cihan muhabirle konuşmak istemezken olay yerinde delil aradığı ve emniyet mensuplarına seslendiği anlar çok konuşuldu.

MUHTAR CANLI YAYINDA!

Köyün muhtarı canlı yayına bağlanarak ilk olarak Cihan’a başsağlığı diledi ve bu elim olayla ilgili yorumlarını yaptı. Duvardaki siyah izler hakkında konuştu. Caner’in cansız bedenini ilk nasıl gördüğünü canlı yayında anlattı.