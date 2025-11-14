Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Caner’in cesedi burada bulundu! | Son dakika haberleri

        Caner’in cesedi burada bulundu!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok sıcak gelişmeler yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 23:44 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caner'in cesedi burada bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz gün canlı yayında haftalardır devam eden kayıp Caner Keskin konusunda, Caner’in cansız bedeninin İzmir Güzelyalı’da bulunduğu haberi verilmiş ve Türkiye bu canlı yayını izlemişti. Bugün de Vazgeçme ekibi olay yerindeydi.

        CİHAN ABİSİNİN ÖLDÜĞÜ YERDE DELİL ARADI

        Cihan Keskin, abisi Caner’in cesedinin bulunduğu yere geldi sabah saatlerinde. Vazgeçme ekibi o anları anbean kaydetti. Cihan muhabirle konuşmak istemezken olay yerinde delil aradığı ve emniyet mensuplarına seslendiği anlar çok konuşuldu.

        MUHTAR CANLI YAYINDA!

        Köyün muhtarı canlı yayına bağlanarak ilk olarak Cihan’a başsağlığı diledi ve bu elim olayla ilgili yorumlarını yaptı. Duvardaki siyah izler hakkında konuştu. Caner’in cansız bedenini ilk nasıl gördüğünü canlı yayında anlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?