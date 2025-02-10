Canını zor kurtaran kurye: Kalıcı hasarım olacak

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde 8 Şubat'ta meydana gelen olayda, motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motokurye Fatih Ferah, otomobilin sağ aynasını kırdı. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, aracıyla çarptığı motokurye Ferah'ı park halindeki çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırdı. Ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşadığı dehşet anlarını anlatan motokurye Fatih Ferah, "Öncesi var olayın tekrar anlatayım sizlere. Taksici ile tartıştıktan sonra bu arkadaş, bana çarptığında ki videodaki kurye arkadaş ile de münakaşaya giriyor. Ben önlerine geçerek, kuryeye devam etmesini söylüyorum. Otomobilli arkadaş, 100 metre ileride, yukarıda, trafiği ve akışı beklemeyip, benim motoruma arkadan çarptı. Ben normal bir şekilde, ‘Abi ne yapıyorsun? İyi misin? Ben sizin tartışmanızı, kavganızı ayırıyorum. Sen bana bu şekilde yaklaşıyorsun’ diyerek kendisini uyardığımda tekrar bana arkadan çarpıp, aşağı doğru devam etti. İkinci kez motoruma çarpıp devirdi. Bur sırada aynam kırılıyor, ayaklığım ve takozum kırılıyor. Sonrasında olay aşağıda devam ediyor. Halkımız, sosyal medyada buradan itibaren olayı görüp beni suçluyor. Öncesi, anlattığım gibi" dedi.

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"GAZA YÜKLENİP ÇEKİCİ ARASINDA SIKIŞTIRIYOR"

Otomobil sürücüsü Vedat K.'nin emniyette verdiği ifadesinin doğru olmadığını söyleyen motokurye Fatih Ferah, “Beyefendi savunmasında, '2 kurye beni tehdit etti. Taksici seni öldüremedi, biz seni öldüreceğiz' dediğimizi iddia etmiş. 'Yanlışlıkla gaza bastım, aynamı kırdı' demiş. Aynasını kırdım, kabul. O benim malıma 2 defa zarar verdi. Üçüncü seferde ılımlı yaklaşıp, sakinliğimi koruyarak cama yaklaştım. 'Benim malıma zarar verdin, sağa çek tutanak tutalım' dedim. Bana küfür ederek, camını kapattı. Ben onun önüne geçmiyorum. Aynasını kırıp, devam ediyorum. O trafik durduğu halde direksiyonunu sağa kırıp, gaza yüklenip, çekici ile arasında sıkıştırıyor. İfadesini de göz önüne alarak, videonun sesi açık halde dinlenirse vites 1’de gaza sonuna kadar basıyor. Beni oraya yasladıktan sonra gaza sonuna kadar basıyor" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR CANİLİK?" Fatih Ferah, "Hayır ortada bir tehdit yok. Ben onun yanına yanaştığımda, sakinliğimi korudum. Üçüncü olaya rağmen sakinliğimi korudum. 'Sağa çek. Benim zararımı karşıla. 2 defa bana arkadan çarptın. Zararımı karşıla' dedim. Tehdit kesinlikle yok. Öyle bir şey yapacak olsam kendisine zarar verirdim. Kendisine zarar vermedim. Aynasını kırdım, benim aynamı kırdığı için. Kesinlikle tehdit etmedim. Bunlar yalan. Arabayı yanlışlıkla üzerime sürdüğü de yalan, gazı, freni karıştırdığı da yalan. Direksiyonu sağa kırıp, benim üzerime sürdüğünü, beni vince rastladıktan sonra hadi yanlışlıkla gaza bastın, insan frene basar. Panik olsa, stop eder. 10-15 saniye boyunca gaza sonuna kadar basar mı bir insan? İnsanı o aracın arasında ittirir mi? Öldürmeye çalıştı. Bu nasıl bir canilik? Nefessizdim. Elimi vuruyorum vinçe. 15-20 saniye nefessiz kaldım. Taksici o arkadaşa camdan saldırmasa, geri de gitmeyecekti. Aracın önünde 2 kişi bağırıyordu, ama adama müdahale eden yoktu. Artık gözü dönmüştü orda" diye konuştu. REKLAM "CANIMA KASTETTİ" Vücudunun bir çok yerinde kırık ve karaciğerinde yırtık olduğunu söyleyen Fatih Ferah, “Ben kimseyi tehdit etmedim. Bütün ifadelerim doğrudur. Canıma kast etti. 9 kırık var kaburgalarımda, 2 parçalı kırık olmak üzere 9 kırığım var. Hala iç kanamam var. Akciğerim sönük şu an, karaciğerimde yaralanma var. Karaciğerimde, yırtık ve yaralanmam var. Karaciğerden kaynaklı kanamam devam ediyor. Hayati tehlikem yok ama ameliyat söz konusu olabilir, akciğerimden dolayı. Kalıcı hasarım olacak gibi gözüküyor. Dışarı çıkmamasını istiyorum. Başkasına bunları yaşatmamasını istiyorum. Kendisinin bipolar hastası olduğunu söylüyor şahıs. 16 yaşından beri bu hastalığın varsa ehliyetini nasıl aldın?" şeklinde konuştu. "İNSANA BUNU YAPAN HAYVANA NE YAPMAZ" Otomobil sürücüsü Vedat K.'nin veteriner hekim olduğunu duyduğunu ve bu duruma tepki gösteren Fatih Ferah, "Emniyet güçlerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. İki sokak sonra siparişime dönecektim. Tamamen oradaki olayı yatıştırmak için durdum. O kurye arkadaşımıza da selam olsun. Ben onu yatıştırıp, kavgasına engel oldum. Yanıma kadar geldi. O adam bana çarpınca U dönüşü yapıp, kaçıp gitti. Ona da çok teşekkür ederim. Onu da son raddede videoda gördüm. Geri dönüp kaçması zoruma gitti açıkçası. Şikayetçiyim, haklarımı arayacağım. Devletimizden de duyarlı olmasını istiyorum. Böyle insanlar araç sürmesin. Veteriner olduğunu duydum, insana bunu yapan hayvana neler yapmaz? Ben bu arkadaşın çıkmasını istemiyorum. Benim canıma kast etti. Ben burada olmayabilirdim, ölebilirdim. Allah korudu beni. Yaşayacak günüm varmış. Orada farklı bir araba olsaydı, benim vücudum altta kalmasaydı daha kötü bir şey olabilirdi" şeklinde konuştu.