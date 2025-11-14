Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 21:06 Güncelleme: 14.11.2025 - 21:06
        E.D. yönetimindeki 20 BJ 505 plakalı otomobil, Korgun-Kurşunlu kara yolu Çukurca köyü mevkisinde M.A. idaresindeki Çerkeş Belediyesine ait 18 ABS 212 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi F.D. ve 6 aylık bebekleri M.D. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

