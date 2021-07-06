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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ayaz: "Aşı sirkülasyonu istediğimiz ölçüde değil"

İHA

Vali Ayaz: "Aşı sirkülasyonu istediğimiz ölçüde değil"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, aşılama rakamlarının beklentinin altında olduğunu belirterek, "İlimizin hiçbir noktasında aşı sirkülasyonu istediğimiz ölçüde değil. Giderek de bir düşüş söz konusu. Her gün bir önceki günden daha az aşı yapıyoruz. Bu hiç istediğimiz bir durum değil" dedi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, bir AVM'de vatandaşları bilgilendirme amaçlı kurulan standı gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ayaz, aşılama oranının beklentinin altında olduğunu ifade ederek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

"Arkadaşlarımız gönüllü olarak 24 saat aşı yapmaya razı"
Günlük 4 bin 500'ün üzerinde aşı yapma potansiyeline sahip olduklarını belirten Ayaz, şunları kaydetti:
"İlimizin hiçbir noktasında aşı sirkülasyonu istediğimiz ölçüde değil. Giderek de bir düşüş söz konusu. Her gün bir önceki günden daha az aşı yapıyoruz. Bu hiç istediğimiz bir durum değil. Onun için biz günlük 4 bin 500'ün üzerinde çok rahat aşı yapabilecek potansiyele sahibiz. Keşke talep olsun bunu biz arkadaşlarımız gönüllü olarak 24 saat aşı yapmaya razı. Keşke talep olsa. Bunu yukarı da çekeriz. Ama maalesef randevu sayıları bunun çok çok altında. Potansiyelimizin yüzde 50’sini bile kullanamıyoruz."

"Elimizdeki en büyük silah aşı"
Ayaz, "Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Lütfen aşılarını olsun. Virüsün gidecek yeri olduğu sürece bu hastalık yayılmaya devam edecek. Artık vatandaşımız genel manada hastalığın bittiğini düşünüyor. Şu anda elimizdeki en büyük silah aşı. Eğer bu olmazsa önümüzdeki günlerde daha fazla vaka, daha fazla hasta, daha fazla ölüm, Allah muhafaza görürüz hep beraber. Hastanemizdeki durum iyi ama yine hafta sonu iki vefatımız daha oldu. Geçen hafta vermiş olduğumuz 419 sayısı 421’e yükseldi. Hastalık hala devam ediyor, bunu tekrar söylüyoruz. Bundan kurtuluşun en büyük reçetesi de elimizdeki en önemli silah aşı" ifadesini kullandı.

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