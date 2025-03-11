Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 MART 2025: Altında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! 11 Mart bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 11 Mart 2025 Salı yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, ABD'deki ekonomik yavaşlama endişelerinin hisse senetleri ve çoğu emtiada geniş çaplı bir geri çekilmeye yol açmasının ardından hafif bir düşüş sonrası yatay seyretti. Anlık verilere göre gram altın, 3 bin 407 lira seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 5 bin 570 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 07:18 Güncelleme: 11.03.2025 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın, ABD'deki ekonomik yavaşlama endişelerinin geniş çaplı bir geri çekilmeye yol açmasının ardından hafif bir düşüş sonrası yatay seyretti. Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1’den daha az bir düşüş yaşadıktan sonra ons başına 2.887 doların üzerinde işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, ticaret politikasını tarifelerle yeniden şekillendirirken, ABD ekonomisinin önce zarar görebileceğini, ardından toparlanabileceğini belirtti. Bu açıklamalar, olası bir durgunluk konusunda endişeleri artırdı. Piyasaların sert düşüş yaşadığı dönemlerde yatırımcılar, zararlarını karşılamak için altın satabilir, bu da fiyatları aşağı çekebilir. İşte, 11 Mart 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.406,6130

        Satış: 3.407,2950

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.898,9200

        Satış: 2.899,4900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.450,6900

        Satış: 5.570,9700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.802,7800

        Satış: 22.215,7200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.434,00

        Satış: 22.608,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.865,33

        Satış: 11.139,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.798,78

        Satış: 22.210,80

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.820,40

        Satış: 23.392,45

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.872,90

        Satış: 2.754,40

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.138,97

        Satış: 3.309,89

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.742,00

        Satış: 56.408,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        ABD borsalarında resesyon paniği
        ABD borsalarında resesyon paniği
        Babasını vahşice öldürüp teslim oldu
        Babasını vahşice öldürüp teslim oldu
        Trabzonspor, Fatih Tekke'yi açıkladı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'yi açıkladı!
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'a Dolmabahçe'de soğuk duş!
        Beşiktaş'a Dolmabahçe'de soğuk duş!
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"