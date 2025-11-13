Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Altın, ABD hükümetinin yeniden açılmasına ve faiz indirimi olasılığına ilişkin beklentilerin değerlendirilmesiyle yükseliş yaşamıştı. Değerli metal haftanın üçüncü işlem gününe değer kaybıyla başlasa da gün içinde yeniden yükselişe geçti. İşte 13 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.