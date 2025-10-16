Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 EKİM 2025: Altın rekora doymuyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın rekora doymuyor! İşte 16 Ekim 2025 Perşembe canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte altın fiyatları rekor tazeledi. Altının ons fiyatı 4242 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 16.10.2025 - 07:52 Güncelleme: 16.10.2025 - 07:52
        1

        Fed'in yıl içinde iki kez daha faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasında tırmanan gerilim nedeniyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 4242 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Ons altından destek bulan gram altında da yükseliş tüm hızıyla sürüyor. Haftanın dördüncü işlem gününe 5707 TL ile başlayan altının gram fiyatı, TSİ 07.45 itibarıyla 5701 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Ekim 2025 canlı altın fiyatları.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.700,6020

        Satış: 5.701,3560

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.206,05

        Satış: 4.208,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.121,2800

        Satış: 9.322,0300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.485,6600

        Satış: 37.174,0700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.216,00

        Satış: 38.513,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.185,84

        Satış: 18.644,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.485,70

        Satış: 37.174,99

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.609,22

        Satış: 39.568,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.232,49

        Satış: 4.343,37

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.348,29

        Satış: 5.597,24

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.188,00

        Satış: 96.134,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
