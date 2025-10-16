Fed'in yıl içinde iki kez daha faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasında tırmanan gerilim nedeniyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 4242 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Ons altından destek bulan gram altında da yükseliş tüm hızıyla sürüyor. Haftanın dördüncü işlem gününe 5707 TL ile başlayan altının gram fiyatı, TSİ 07.45 itibarıyla 5701 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Ekim 2025 canlı altın fiyatları.