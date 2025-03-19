Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 19 Mart Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararıyla birlikte altının yönünü daha iyi belirlemesi bekleniyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 582 lira, çeyrek altın ise 5 bin 857 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 19 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde altındaki volatil seyir sürüyor. Rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere tırmandı. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, ABD'nin ticaret savaşlarını artırması, ABD borsalarındaki tedirginlik altına olan talebi artırdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 3583 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3582 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.582,1580
Satış: 3.582,5120
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.033,3500
Satış: 3.033,8700
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.731,4500
Satış: 5.857,4100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.924,6300
Satış: 23.357,2400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.435,00
Satış: 23.595,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.427,94
Satış: 11.715,62
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 22.927,53
Satış: 23.359,58
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.758,69
Satış: 24.353,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.959,00
Satış: 2.852,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.278,44
Satış: 3.453,48
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 58.219,00
Alış: 58.866,00