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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 MART 2025: Altında yeni rekor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 19 Mart Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararıyla birlikte altının yönünü daha iyi belirlemesi bekleniyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 582 lira, çeyrek altın ise 5 bin 857 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 19 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 07:36 Güncelleme: 19.03.2025 - 07:36
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde altındaki volatil seyir sürüyor. Rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere tırmandı. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, ABD'nin ticaret savaşlarını artırması, ABD borsalarındaki tedirginlik altına olan talebi artırdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 3583 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3582 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.582,1580

        Satış: 3.582,5120

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.033,3500

        Satış: 3.033,8700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.731,4500

        Satış: 5.857,4100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.924,6300

        Satış: 23.357,2400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.435,00

        Satış: 23.595,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.427,94

        Satış: 11.715,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.927,53

        Satış: 23.359,58

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.758,69

        Satış: 24.353,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.959,00

        Satış: 2.852,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.278,44

        Satış: 3.453,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 58.219,00

        Alış: 58.866,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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