        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - UEFA Şampiyonlar Ligi - Futbol Haberleri

        Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan puan veya puanlarla ayrılıp Şampiyonlar Ligi sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Frankfurt Galatasaray maçına dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Habertürk / AA
        18.09.2025 - 20:52
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        STAT: Frankfurt

        HAKEM: Marco Guida (İtalya)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor.

        Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.

        Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.

        Alman temsilcisi geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu.

        OSIMHEN YOK!

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen kamp kadrosuna alınmazken, zorlu mücadelede takımını yalnız bıraktı.

        Nijerya Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan Osimhen, Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde de forma giyememişti.

        GALATASARAY SON 16 MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

        Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi.

        Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

