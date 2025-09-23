Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar her gün yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, para politikasının görünümüne dair ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen temkinli yorumlara rağmen yeni bir rekora ulaştı. Külçe altın, Asya piyasalarında salı günü erken saatlerde ons başına 3.749 dolara kadar yükseldi. Gram altın fiyatı ise saat 07.45 itibarıyla 4 bin 983 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 23 Eylül 2025 Salı günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Emtia piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları, merkez bankalarının kararları ve başkanların açıklamaları fiyatlamalarda etkili oluyor. Kıymetli madenlerden olan altın, haftanın ikinci işlem gününde yeni bir rekora ulaştı. Külçe altın, Asya piyasalarında salı günü ons başına 3.749 dolara kadar yükseldi. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 23 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.983,4600
Satış: 4.983,9790
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.747,72
Satış: 3.748,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.973,5400
Satış: 8.148,8100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.893,4600
Satış: 32.494,7500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.107,00
Satış: 33.369,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.895,45
Satış: 16.295,65
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.890,56
Satış: 32.491,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 33.475,33
Satış: 34.309,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.792,31
Satış: 3.827,21
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.633,00
Satış: 4.877,85
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 82.463,00
Satış: 83.231,00