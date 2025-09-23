Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 EYLÜL 2025: Altında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar her gün yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, para politikasının görünümüne dair ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen temkinli yorumlara rağmen yeni bir rekora ulaştı. Külçe altın, Asya piyasalarında salı günü erken saatlerde ons başına 3.749 dolara kadar yükseldi. Gram altın fiyatı ise saat 07.45 itibarıyla 4 bin 983 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 07:55 Güncelleme: 23.09.2025 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 23 Eylül 2025 Salı günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Emtia piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları, merkez bankalarının kararları ve başkanların açıklamaları fiyatlamalarda etkili oluyor. Kıymetli madenlerden olan altın, haftanın ikinci işlem gününde yeni bir rekora ulaştı. Külçe altın, Asya piyasalarında salı günü ons başına 3.749 dolara kadar yükseldi. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 23 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.983,4600

        Satış: 4.983,9790

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.747,72

        Satış: 3.748,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.973,5400

        Satış: 8.148,8100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.893,4600

        Satış: 32.494,7500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 33.107,00

        Satış: 33.369,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.895,45

        Satış: 16.295,65

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.890,56

        Satış: 32.491,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 33.475,33

        Satış: 34.309,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.792,31

        Satış: 3.827,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.633,00

        Satış: 4.877,85

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 82.463,00

        Satış: 83.231,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        "Trump'ın ikinci döneminde yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı"
        "Trump'ın ikinci döneminde yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı"
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu