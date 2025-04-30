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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2025: Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 30 Nisan Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik imzaladığı kararname sonrası yatay seyrediyor. Anlık verilere göre, saat 07.50 itibarıyla gram altın 4087 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6682 TL, tam altın ise 26.984 TL'den satışa sunuluyor. İşte 30 Nisan 2025 güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:51 Güncelleme: 30.04.2025 - 08:24
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        1

        Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmesi ve çeşitli ülkelerle ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmesinin ardından Salı günü yaşadığı düşüşten sonra yatay seyretti. Altının ons fiyatı, önceki seansta yüzde 0,8’lik düşüşün ardından 3.316 dolar civarında işlem gördü. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 30 Nisan 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.086,5830

        Satış: 4.087,2270

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.316,4300

        Satış: 3.318,3900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.538,5300

        Satış: 6.682,6200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.154,1300

        Satış: 26.648,7200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.760,00

        Satış: 26.984,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.031,37

        Satış: 13.359,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.144,44

        Satış: 26.637,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.249,91

        Satış: 27.938,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.245,62

        Satış: 3.190,28

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.744,62

        Satış: 3.946,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.492,00

        Satış: 67.514,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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