Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmesi ve çeşitli ülkelerle ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmesinin ardından Salı günü yaşadığı düşüşten sonra yatay seyretti. Altının ons fiyatı, önceki seansta yüzde 0,8’lik düşüşün ardından 3.316 dolar civarında işlem gördü. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 30 Nisan 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…