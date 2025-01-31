Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve Fed Başkanı Powell'ın geleceğe yönelik değerlendirmeleri sonrası altın rekor kırmaya başladı. Fed Başkanı Powell, faizi verilere göre ayarlayacaklarını ve acele etmeyeceklerini belirtti. Küresel piyasalarda güç kazanan dolar da altının yükselmesine neden oldu. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…