Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen bu karar, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara neden oldu. Faiz kararı öncesinde 3 bin 707 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, karar sonrası hızlı bir şekilde gerilese de 19 Eylül sabahı bir miktar toparlanma gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!