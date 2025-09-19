Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed'in uzun süredir beklenen faiz indirimi kararının ardından altının onsu 3 bin 707,65 dolara yükseldi. Daha sonra bu seviyede oluşan satış baskısıyla fiyatlarda gerileme yaşandı. Haftanın son işlem gününde ise altın toparlanma sinyalleri veriyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 18 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen bu karar, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara neden oldu. Faiz kararı öncesinde 3 bin 707 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, karar sonrası hızlı bir şekilde gerilese de 19 Eylül sabahı bir miktar toparlanma gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.868,6440
Satış: 4.869,1500
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.647,02
Satış: 3.647,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.789,8300
Satış: 7.961,0600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.159,3200
Satış: 31.746,8600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.392,00
Satış: 32.708,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.532,21
Satış: 15.923,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.161,79
Satış: 31.749,37
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.735,95
Satış: 33.559,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.730,69
Satış: 3.758,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.532,88
Satış: 4.777,88
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 80.681,00
Satış: 81.520,00