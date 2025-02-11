Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 12 Şubat 2025 bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 12 Şubat 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte altın rekor üstüne rekor kırıyor. Dünya ticareti ve jeopolitik gelişmelere imza atan Trump, gerilimden beslenen altını körüklüyor. Güne 3365 liradan başlayan altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 356 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte piyasalarda radikal değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin tarihi yüksek seviyelere çıkarken, dolar diğer para birimleri karşısında güçleniyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları grafiği...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3365 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3362 lira, en yüksek de 3408 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3357 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.357,0510
Satış: 3.357,5880
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.370,1500
Satış: 5.489,5000
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.901,6900
Satış: 2.902,2100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.508,6100
Satış: 21.914,7600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.233,00
Satış: 22.350,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.725,43
Satış: 10.995,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.519,16
Satış: 21.927,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.587,29
Satış: 23.153,54
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.855,96
Satış: 2.728,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.111,44
Satış: 3.271,99
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.255,00
Satış: 55.762,00