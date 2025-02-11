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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: Yükseliş devam ediyor! 12 Şubat bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 12 Şubat 2025 bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 12 Şubat 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte altın rekor üstüne rekor kırıyor. Dünya ticareti ve jeopolitik gelişmelere imza atan Trump, gerilimden beslenen altını körüklüyor. Güne 3365 liradan başlayan altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 356 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 07:44 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:52
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        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte piyasalarda radikal değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin tarihi yüksek seviyelere çıkarken, dolar diğer para birimleri karşısında güçleniyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3365 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3362 lira, en yüksek de 3408 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3357 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.357,0510

        Satış: 3.357,5880

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.370,1500

        Satış: 5.489,5000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.901,6900

        Satış: 2.902,2100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.508,6100

        Satış: 21.914,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.233,00

        Satış: 22.350,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.725,43

        Satış: 10.995,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.519,16

        Satış: 21.927,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.587,29

        Satış: 23.153,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.855,96

        Satış: 2.728,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.111,44

        Satış: 3.271,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.255,00

        Satış: 55.762,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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