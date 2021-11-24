İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar 0:00 / 0:00

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Hafta sonu Denizli'deki mitingi hakkında bilgi veren Akşener, "Denizli'deki kalabalığı gören bazı iktidar mensuplarını kaşıntı tutmuş. Panik rüzgarları Beştepe'de esmeye başlamış. Verdiğimiz rahatsızlıktan üzgün değiliz. Milletimiz bizimle birlikte kol kola yürüyor. 23 aydır milletimizin arasındayım. Milletimiz kararını çoktan vermiş. Sayın Erdoğan ve arkadaşları için yol görünmüş, hareket saati gelip çatmış. Sayın Erdoğan'a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında başarılar diliyorum" dedi.

"DURMAK YOK, SAÇMALAMAYA DEVAM"

Dolar kurundaki artışı değerlendiren Meral Akşener, "Geçen hafta konuşurken dolar 10 lira 43 kuruştu. Damat Bakan'ın olağanüstü vizyonu bu artış, cebimizden fazladan 320 milyar lira çıkması demek. Sadece 1 hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı demek. Her vatandaşımızın cebinden 8 asgari ücret çıktı demek" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki iktidar ne yapıyor? Durmak yok, saçmalamaya devam. 30 yıldır. Matematik bilimini ağlatma pahasına 'ABD bizi kıskanıyor' diyene mi dersiniz, beslenme uzmanı milletvekili mi dersiniz, çiftçilerimize nankör demeye kalkan hadsizler mi dersiniz, hatta dört işlem bilgisiyle ünlü ekonomist Sayın Erdoğan'ın kendisi mi dersiniz... Kollektif bir saçmalama furyası almış başını gidiyor. Cehalet festivali tüm hızıyla devam ediyor."

"KENELERİ SÖK AT"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonraıs yaptığı açıklamaları eleştiren İYİ Parti lideri, "Sayın Erdoğan ve ortaklarının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Sayın Erdoğan önceki gün meseleyi başkalarının üstüne yükledi. Ülkeyi yöneten sensin, LPG'ye, mazota, benzine, elektriğe zam yapan sensin. Bu fiyat artışları fırsatçılar yüzünden oluyor diyorsun, fırsatçı sen misin? Ancak atıp tutuyorsun. Madem öyle çık gereğini yap. Milletin sırtına yapışmış keneleri sök at. Kenelere bir el atsa, ya AK Parti kodamanı ya da eş, dost, tanıdık çıkacak" dedi.

"BİR DIŞ GÜÇ GELSE..."

Akşener şunları söyledi:

"Dış güçler, lobiler Türkiye'ye birisini gönderseydi ve bu sistem nedeniyle birisi başa gelseydi ne olurdu? Türk Lirası'nın değeri düşsün diye ne gerekiyorsa yapardı değil mi? Türkiye'ye sömürge muamelesi yapar yabancıları davet ederdi değil mi? Türkiye'yi daha çok borçlandırır ve yabancılara peşkeş çekerdi değil mi? Türkiye'nin en güçlü alanlarını çökertemeye çalışırdı. Tarım alanlarını imara açardı; buğdayı, eti ithal ederdi. Ezcümle Türk parası pul, yolsuzluğu kendine yol ederdi değil mi? Şimdi bu zihin egzersiziyle AK Parti iktidarı arasındaki benzerliği fark edenler, bizim her ayna tutuşumuzda yaptıkları gibi yine bağırmaya başlayacaklar. Bir dış güç göreve gelse ancak bunları yapardı."