Türkiye de dahil olmak üzere 15 ülkedeki 120 şehirde faaliyet gösteren Careem ile Dubai Yol ve Ulaşım İdaresi (RTA),Hala adındaki ortak girişimin resmen başladığını düzenledikleri basın toplantısı ile duyurdu. Pilot uygulamanın Mayıs ayında 2 bin araçla başlamasının ardından, Careem uygulamasından çağrılabilecek araç sayısının Eylül ortasına kadar RTA filosunun yarısına, yani 5 bin 500 taksiye ulaşması planlandığı belirtildi. Tahmini ulaşma süresinin de gelecek aylarda 5 dakikanın altına indirilmesi amaçlanıyor.

Ulaştırma sektörünü geliştirecek

Toplu Ulaşım İdaresi (PTA) CEO’su Ahmed Hashim Bahrozyan, bu adımın RTA’nın Dubai Hükümeti’nin başta Emirlik içindeki ulaşım sektörü olmak üzere tüm hizmetlerin dijital dönüşümü konusundaki talimat ve taleplerini yerine getirmekteki kararlılığını vurguladığını söyledi. E-taksi çağırma yoluyla araçlara kolay erişim sağlayarak Dubai taksi sektörünü geliştirecek olan bu hamle, İdarenin çeşitli ulaşım sistemleri arasında entegrasyon sağlamasına yardımcı olacağı belirtildi

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Careem Körfez ve Pakistan İcra Direktörü Bassel Al Nahlaoui şöyle konuştu: "Sektör için bir kilometre taşı olan bu önemli günde, kamu ve özel sektör bir araya gelerek, normal taksilere taksi çağırma teknolojisini taşıyor. Dubai sakinleri ve ziyaretçileri artık Careem uygulaması üzerinden kendilerine en yakın Dubai Taxi aracını istedikleri anda bulabilecek, taksiyi çağırmadan önce tahmini ücreti ve varış süresini görebilecek ve kredi kartlarını kullanarak kolay ve hızlı ödeme yapabilecek."

Hala CEO’su Clemence Dutertre, "Vizyonumuz, Hala’nın ulaşımın akıllı şekli ile eşanlamlı hale gelmesidir. Ekonomik ve erişilebilir olan Hala’nın var oluş amacı, ulaşıma inovatif bir yaklaşım getirmek ve insanlara bu harika şehrin kilidini açmaktır." dedi.