Carlos Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı!
Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 7. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol sporcu Alcaraz ile Rus tenisçi Andrey Rublev karşılaştı.
Alcaraz, rakibini 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka da Belçikalı Elise Mertens'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.