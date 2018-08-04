Carlos Carvalhal'den Habertürk'e özel açıklamalar!
04.08.2018 - 09:13 | Güncelleme:
Bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'i çalıştıran Carlos Carvalhal, Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçı izlemek için İstanbu'daydı... Habertürk'ün röportaj isteğini kırmayan ve arkadaşımız Erhan Kaan Adıgüzel'e önemli açıklamalar yapan Portekizli teknik adam; Beşiktaş'ın son durumu, Swansea'den öğrencisi olan Ayew'in F.Bahçe'ye transferi, önümüzdeki sezon Süper Lig'deki favorisi ve daha birçok konu ile ilgili olarak konuştu
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Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş'tan tanıdığımız Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 6-0 kazandığı B36 Torshavn maçını Vodafone Park'ta izledi. Carvalhal, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e çok özel açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın son durumunu değerlendiren Carvalhal, Türkiye'de yaşadıklarının yanı sıra Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı eski öğrencisi Andre Ayew'i anlatırken Türkiye'de tekrar görev yapıp yapamayacağıyla ilgili de konuştu. Carvalhal'in röportajı şu şekilde:
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"BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA OLMAYI HAK ETMİŞTİM"
Beşiktaş’tan ayrıldığınız dönemde neler yaşadınız?
"Beşiktaş’ta çalışmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Herhangi olumsuz bir şey yaşamadım. Başkan TFF’ya başkan oldu. Önemli maçlar oynuyorduk ancak destek azdı. Tayfur Havutçu döndüğünde ve yerime geçtiği süreye kadar elimden gelenin en iyisini yaptım. Süper Final maçları öncesi çok zor da olsa şampiyon olma şansımız vardı."
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"Bu kadar zorluklarla mücadele ederken örneğin maaşların ödenmesinde sıkıntı yaşanırken, o son dönemdeki play-off maçlarında takımın başında olmayı hak etmiştim. Çünkü şampiyon olma şansımız vardı. Bunlara rağmen Beşiktaş hakkında en ufak kötü bir söz söyleyemem. Çünkü Beşiktaş’ı ve taraftarları çok seviyorum. Beşiktaş’ta teknik direktör olmak gerçekten muhteşemdi."
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"BİR KERE KARTAL HER ZAMAN KARTAL"
Beşiktaş’tan kötü ayrılmadınız ve taraftarlar sizi çok seviyor. Onlarla hala iletişim kuruyor musunuz? Neler söylemek istersiniz?
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"Beşiktaş taraftarını gördüğüm herhangi bir yerde sarılıp, öperim. Benim ailem gibiler… Türkler ile Amerika’da ve Portekiz’de karşılaştığımda beni tanıdılar ve bundan gurur duydum. Unutamadığım tek bir söz var: Bir tane Kartal her zaman Kartal... Kariyerim boyunca hatırladığım en önemli şey, taraftarların çok fantastik olması..."
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"BAŞAKŞEHİR'DE BANA HİÇ YARDIMCI OLMADILAR"
Beşiktaş’tan sonra Başakşehir’i çalıştırdınız ve onlar son 2 senedir şampiyonluğa oynuyor. Onlar için ne söylemek istersiniz?
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"Başakşehir’le güzel anılarım var. İyi insanlar tanıdım. Kolay bir oyuncu grubu yok ve hiçbir konuda bana yardımcı olmadılar... Kim olursa olsun bu kadar kısa sürede yardım almadan başarıyı yakalayamaz. Başakşehir’de de bunu yaşadım. Başlarda bana destek verilirken sonra nedenini bilmediğim garip işler olmaya başladı. Kendimi sahada hissedemiyordum. Çünkü çok kısa bir süre orada kaldım."
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"ABULLAH AVCI'YI TEBRİK EDİYORUM"
Abdullah Avcı, Başakşehir'de bir sistem takımı kurdu. Bu durum için ne söylersiniz?
"Abdullah Avcı iyi bir teknik direktör... Kulüp çok değişmiş ve modernleşmiş... Artık daha iyi destekleniyor. Oyuncular ve mantalite değişti. Abdullah Avcı’ya tebrik ediyorum. Çünkü iyi bir mantalite oluşturmuş.. Bu sezon sezon da şampiyonluk için şavaşacaklardır."
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"CENK'İN GÖNDERİLMESİ NEGATİF ETKİ YARATTI"
Beşiktaş 2 sezon üst üste şampiyon oldu. Bu başarı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
"Beşiktaş’ın başarısı Türk futboluna ders niteliğinde... Başkan ve kulüp tutarlı davranırsa ve teknik direktörüne inanırsa, şampiyon olmak zor değil... "
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"Organize oldular, iyi hocası vardı ve onu desteklediler. Bu sayede şampiyon olması çok doğal... Geçen sezon olamamalarının 3 sebebi vardı: İlk nedeni Şampiyonlar Ligi’nden dolayı ligde konsantrasyonlarını kaybettiler. Çünkü orda iyilerdi ve ligi unuttular..."
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"İkincisi ise Cenk’in gönderilmesi takıma negatif bir etki yarattı. Üçüncüsü ise Galatasaray ve Fatih Terim! Çünkü Terim çok iyi ve akıllı bir teknik adam... Onunla hoca olarak da karşılaştım ve iyi ilişkilerim var. Gelecek sezon ise Galatasaray yine güçlü, Beşiktaş ise bazı oyuncularını koruyamadı. Talisca, Fabri gibi... Ayrıca Fenerbahçe’de de yeni bir başkan göreve geldi. Daha iyi bir yapılanma oluşturup, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’le mücadele edecekler."
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"ŞENOL GÜNEŞ TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİNDEN"
Şenol Güneş hakkındaki düşünceleriniz neler?
"Türkiye’deki en iyi teknik direktörlerden biri... Türkiye’deki mantaliteyi çok iyi biliyor. Eğer Türkiye’deki ortamı ve futbolcuların düşüncelerini iyi anlayabiliyorsanız çok önemli bir avantaja sahipsiniz demektir. Bu sayede çok iyi bir iş çıkararak şampiyonluklar yaşadı."
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"ARDA TURAN'I ÇOK BEĞENİYORUM"
Türk oyunculardan en çok kimleri beğeniyorsunuz?
"Arda Turan’ı çok beğeniyorum. Ancak geçen sezon çok iyi değildi. Türk futbolunun ve Milli takımının ona ihtiyacı var. Ancak o da yeniden başarıya aç hale gelmeli... Tekrar motivasyonunu yükseltip, hırslı bir oyuncu olmalı... Ayrıca Trabzon’da Yusuf Yazıcı gibi büyük bir yetenek var. İki ayağını da çok iyi kullanabiliyor. Türkiye’de genel olarak yetenekli oyuncular var."
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"KALBİM HER ZAMAN TÜRKİYE'DE"
Türkiye’ye yeniden dönmek ister misiniz? Gelen herhangi bir teklif oldu mu?
"Şu anda imkansız... Ailevi bazı sağlık sorunlardan dolayı şu anda çalışmayı düşünmüyorum. Ailemle birlikte olmayı seçtim. Ancak ekim veya kasım gibi yeniden dönmeyi düşünüyorum. İngiltere’de çalışmayı istiyorum. Ancak herhangi bir yerde iyi bir projede yer bulursam çalışabilirim. Kalbim her zaman Türkiye’de…"
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"EN BÜYÜK MÜCADELE CHAMPİONSHIP'TE"
Türkiye’den sonra Sheffield Wednesday’i çalıştırdınız. Orada 2 kez Premier Lig’e yükselmek için Championship’te Play-Off oynattınız. Sonra işler kötü gitti. Neler yaşandı?
"Dünya’daki en büyük mücadele İngiltere’nin Championship'te... Oldukça zor ve 24 takım var"
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"İlk sezon kimse Sheffield Wednesday’in Play-off’a kalmasını bile beklemiyordu. İkinci sezon yine Play-Off’a kaldık ve penaltılarla kaybettik. Üçüncü sezon ise ayrılırken 11. sıradaydık. 9 tane sakat oyuncum vardı. Garip bir sezon geçiriyorduk. Bu yüzden bazı puan kayıpları yaşadık. Ardından da ayrılık gerçekleşti."
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"Sonrasında Swansea’de çalıştım. Onlar da gittiğimde son sıradaydı. Devre arası transfer dönemindeydik ve oyuncular düşeceğini düşündüğü için gelmek istemiyordu. Kaliteli bir takıma sahip değildik ancak bazı puanlar toplayarak yükselmeye başladık. Kupada son 30 yılın en iyi performansını sergiledik. Ligde de Liverpool’u ve Arsenal’i yendik. Son bölümde kötü gidince takım ligden düştü."
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"FENERBAHÇE'NİN BENFICA KARŞISINDA İŞİ ZOR"
Fenerbahçe, Benfica’yla eşleşti. Bir Portekizli olarak bu eşleşme ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
"Fenerbahçe için çok zor 2 maç olacak. Benfica bir sistem takımı... Aynı teknik adam ve birbirine alışmış futbolculardan kurulu bir takım..."
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"Yeni ve iyi oyuncuları kadrosuna kattılar. Şu anda çok güçlüler... Sezon öncesi iyi hazırlandıklarını biliyorum. İlk maçı kendi evinde oynayacak ve burada çok güçlüler… İlk 15-20 dakika Fenerbahçe’ye büyük baskı kulacaklardır. Çünkü evlerinde hep böyleler... Fenerbahçe’nin yeni bir hocası var. Eğer Fenerbahçe tur atlarsa çok güçlü bir takımla karılaşacağına da eminim."
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"AYEW SAVAŞÇI VE GÜÇLÜ BİR KARAKTER"
Andre Ayew Swensea’de sizin oyuncunuzdu. Fenerbahçe’nin yeni transferi hakkında ne söylersiniz?
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"Ayew bir savaşçı ve çok güçlü bir karaktere sahip... Gol atma özelliği var. Hücum hattının 4 farklı pozisyonda da oynayabilir. Bence forvet arkası oynatılması mantıklı olur. "
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"Çünkü yeteneklerini daha iyi göstererek daha çok gol atabilir. Türk futboluna hemen adapte olacaktır. Başarılı olacağını umuyorum. Onunla iyi bir ilişkim var, başarılı olmasını isterim…"
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"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"
Bu sezon kim şampiyon olur?
"Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir eminim ki şampiyonluğa oynayacaktır. Buradaki soru Fenerbahçe’nin ne yapacağı... Eğer Fenerbahçe bu sezon iyi gitmese bile önemli bir yol kat edecektir. Yeni bir başkana sahip ve yakında çok daha güçleneceğine eminim..."
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"Futbolda sihirli değnek yoktur. Bu sezon Fenerbahçe açısından nasıl geçer bilmiyorum. Çünkü onlarda birçok şey değişti ancak diğerlerinde değişmedi. Fenerbahçe her sezon şampiyonluğa adaydır ve bu sezon da mutlaka olacaktır."
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