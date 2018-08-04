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"İkincisi ise Cenk’in gönderilmesi takıma negatif bir etki yarattı. Üçüncüsü ise Galatasaray ve Fatih Terim! Çünkü Terim çok iyi ve akıllı bir teknik adam... Onunla hoca olarak da karşılaştım ve iyi ilişkilerim var. Gelecek sezon ise Galatasaray yine güçlü, Beşiktaş ise bazı oyuncularını koruyamadı. Talisca, Fabri gibi... Ayrıca Fenerbahçe’de de yeni bir başkan göreve geldi. Daha iyi bir yapılanma oluşturup, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’le mücadele edecekler."