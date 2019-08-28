Fenerbahçe'yle sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, İspanya'ya döndü.
35 yaşındaki tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce formasını giydiği Malaga ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezon başında İspanyol ekibi Malaga’dan kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, fazla forma şansı bulamayarak kadro dışı kalmıştı.
2017-2018 sezonunda Kanarya'ya imza atan file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maça çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 kez forma giyen Kameni, geçtiğimiz sezon ise hiçbir resmi maçta görev almamıştı.
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