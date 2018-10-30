Carpi - Palermo maçı istatistikleri

İtalya Serie B maçında Carpi ile Palermo, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:00. Carpi 5 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Palermo 15 puanda ve 4. sırada. Carpi son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Palermo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 462 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Carpi kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Palermo sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Carpi önceki hafta Perugia mücadelesinde 5-0 yenildi.

Palermo ise Cittadella maçında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Carpi, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Palermo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Palermo, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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