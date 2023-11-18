Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkınca refüjdeki ağaçlara çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALI

AA'nın haberine göre; feci kazada otomobildeki Enes Tatar ve kardeşi Emin Tatar ile İbrahim Özdemir öldü, A.Ö. ve S.Y. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.