Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarparak hurdaya döndü. Feci kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkınca refüjdeki ağaçlara çarptı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALI
AA'nın haberine göre; feci kazada otomobildeki Enes Tatar ve kardeşi Emin Tatar ile İbrahim Özdemir öldü, A.Ö. ve S.Y. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
Çalışmaların ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.