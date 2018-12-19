Show TV’nin Perşembe akşamları ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın yayınlanan 5. bölüm ikinci tanıtımı, heyecanın daha da artacağının ipuçlarını verirken, izleyicilerini de meraklandırdı. Zeynep’in Kadir’e geçmişte hatalar yaptığını itiraf ettiği, Kadir’in de Zeynep’e şimdiye dek söyleyemediklerini söylediği yeni tanıtımda Zeynep’in, Veli’nin kızı ile ilgili yaptığı teklife karşılık bir fikrinin olduğu anlaşılıyor. Cemre’nin videoyu kendisine getirmesi şartıyla Kerem’in cezaevinden çıkmasının önünü açtığının görüldüğü tanıtımda Demir ise Belma’ya videoya Kerem’den önce ulaşacağını taahhüt ediyor. Yakup’un Cemre’nin başına silah dayadığı, Veli’nin telefonda Zeynep’e ‘Bu iş ikinci bir hatayı kaldırmaz’ dediği, Zeynep’in Galip’e tarafını seçmesini söylediği anlar ise, yeni bölümün büyük sürprizlere gebe olduğuna ve şaşırtıcı gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.

ÇARPIŞMA’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Veli’nin ateşiyle siper alan Adalı, Zeynep’i bulma umuduyla gözünü kırpmadan tehlike çemberinin içine girer. Veli’nin elinde rehin olan Zeynep korkusuzdur, asla geri adım atmaz ve kızını görmeyi başarır. Zeynep ne pahasına olursa olsun kızını kurtarmaya kararlıdır. Veli, telefonla Adalı’ya ulaşır ve Zeynep’le ilgili imalı sözler ederek Adalı’nın bam teline basar.

Yakup; Belma, Demir ve Selim’in yanlarına kadar gelip, Belma’ya kendisini hatırlatır. Yakup’un bu cüretkâr çıkışı karşısında Belma’nın eli ayağı boşalır. Cemre, Kerem’i cezaevinden çıkarmak için gerekli adımları atar. Demir, Cemre’nin bu fikrine, onu şaşırtacak bir teklifle karşılık verir. Veli, Adalı’yı çılgına çevirecek, onu darmadağın edecek yeni bir hamle daha yapar. Veli aynı anlarda Zeynep’i de kızının hayatı ile tehdit ederek, çok zor bir tercih yapmaya iter. Öfkesi büyüyen ve iyiden iyiye bilenen Adalı da, Veli’ye karşı bir oyun kuracaktır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

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‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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