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CarrefourSA, Rekabet Kurulu'nun şirkete verdiği 142 milyon 469 bin liralık cezayla ilgili açıklamada bulundu. Firma KAP'a yaptığı açıklamada ileri sürülen hususların hiçbirini kabul etmediğini ve kararın iptali için yargı yoluna başvuracağını bildirdi.

CarrefourSA'nın KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Rekabet Kurulu (Kurul)'nun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturma neticesinde, Kurul'un 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere, Şirketimiz hakkında 142.469.772,07 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ile Şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbiri Şirketimiz tarafından kabul edilmemekte olup yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için yargı yoluna başvurulacaktır."

11 BİN ÇALIŞAN

"CarrefourSA olarak ilk mağazamızın açıldığı 1993'ten bu yana doğru ürün doğru fiyat doğru hizmet misyonumuz ile hizmet ettiğimizi 11 bin çalışanımız ile günde 500 bin kişiye mağazalarımızda hizmet verirken ayda 8 milyon ziyaretçi ile online operasyonlarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimize fiyatın, kalitenin, hizmetin doğrudoğrusunu ulaştırmayı kendimize misyon edinirken şirketimiz bu doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir."

TOPLAM 2 MİLYAR 671 MİLYON TL CEZA

Rekabet Kurulu 'fahiş fiyat soruşturması sonucunda, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar vermişti.

BİM'e 958.1 milyon TL, Migros'a 517.6 milyon TL, A101'e 645.5 milyon TL, ŞOK'a 384,3 milyon TL, Savola Gıda'ya ise 22.2 milyon TL ceza verilmişti.

ŞOK, Rekabet Kurulu'nun verdiği 384 milyon TL'yi aşkın cezanın iptali için tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, yasal süreç için gerekçeli kararın beklendiğini belirtti.

BİM de konuyla ilgili açıklamasında kendisine verilen 958 milyon TL'lik cezayı 'tarihte görülmemiş' olarak niteleyerek, karar için "Ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karar" ifadelerini kullandı. Şirket, Türkiye'de enflasyonun düşmesine katkıda bulunduğuna vurgu yaparak kararın haksız olduğunu belirtti ve yargıya gideceğini duyurdu.

Migros da benzer şekilde Migros cezayı mahkemeye taşıyacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Açıklanan kararda aleyhimize yöneltilen hususlar şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu çerçevede, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini takiben, yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacaktır" denildi