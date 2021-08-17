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Castrol Türkiye’de üst düzey atama

Castrol Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörlüğü görevine Nilay Tatlısöz getirildi. Tatlısöz'ün, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya yönetim ekibi ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi pazarlama liderlik ekibinde yer alacağı belirtildi

Castrol Türkiye’de üst düzey atama
HABERTURK.COM

Castrol bünyesinde uzun yıllardır global roller de üstlenen Nilay Tatlısöz, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü olarak 1 Temmuz 2021 itibarıyla görevine başlayan Nilay Tatlısöz, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya yönetim ekibi ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi pazarlama liderlik ekibinde yer alacak. Tatlısöz ayrıca, Castrol Madeni Yağlar ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

Profesyonel iş hayatına inşaat ve bankacılık sektörlerinde iş geliştirme ve proje finansmanı alanlarında başlayan Tatlısöz, 2003 yılında bp Türkiye’ye katıldı. 2006 yılında Türkiye ve Orta Doğu pazarlarından sorumlu Ürün Teknoloji Müdürü olarak Castrol yolculuğuna başlayan Tatlısöz, 2009 yılından itibaren Castrol İngiltere’de Avrupa Bölgesi ticari madeni yağlar ve uzman ürünlerden sorumlu Ürün Teknoloji Müdürü ve ardından Castrol Uzman Ürünler Global Marka Müdürü olarak görev yaptı. 2015 yılında Türkiye’ye dönmesiyle sırasıyla, Castrol TRANSMAX Global Marka Müdürlüğü ve Castrol Türkiye Marka ve İletişim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan Nilay Tatlısöz’ün, ABD Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Çevre ve Geoteknik Mühendisliği alanında ve Boğaziçi Üniversitesi’nden İşletme alanında yüksek lisans dereceleri bulunuyor. Tatlısöz ayrıca yeni teknolojiler, girişimcilik ekosistemi ve sivil girişimlerin sürdürülebilirliği oluşumlarında mentor ve koç olarak görev almaktadır.

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